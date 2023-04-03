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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ : تعمير سيناء و تنميتها يهدف إلي حماية الأمن القومى

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أرجاء الدولة لا سيما في منطقة سيناء والتي تعد أحد أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة، معقبا “ قبل تولي الرئيس السيسي مهام إدارة الدولة كانت تعاني من التهميش”.

 

حماية الأمن القومي 

 

و أضاف “ امام ”  في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن تعمير سيناء و تطويرها بما يحاكي المدن الحضارية يهدف إلي حماية الأمن القومى بإعتبارها إحدي البوابات الرئيسية لحدود الدولة، لافتا إلي أن القيادة السياسية تسعي إلي تحقيق التنمية بها بشكل حقيقي يخدم قاطنيها بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أحد أهم فوائد تنمية سيناء هي شعور أهاليها باهتمام الدولة ودعمها لهم من خلال توفير كافة الخدمات والاحتياجات التي يتطلعون إليها، مما يعمل علي خلق شعور الإنتماء والولاء للوطن بداخلهم.

وتابع النائب : كما أن سيناء تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات، علاوة علي أن التطوير المنشود لا يقتصر كونه تطويرا اقتصاديا بل بشريا من خلال بناء الانسان والاستثمار فيه.

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وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأحد، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
 
واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء، والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.

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