مهيب عبدالهادي: مدرب الترجي يوجه رسالة للاعيبة بعدم الخوف من مقابلة الأهلي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي رغبة نبيل معلول المدير الفني لنادي الترجي التونسي، لمقابلة النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “تصريح نبيل معلول ب امنياته مقابلة الاهلي تصريح يدل علي توصيل رسالة الي لاعبي الترجي بعدم الخوف والرعب من مقابلة الاهلي”.

علي جانب أخر، صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.