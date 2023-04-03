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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسامة عرابي: تعادل الهلال مع صن داونز كان نقطة التحول في مشوار الأهلي.. فيديو

صدى البلد

 

أكد أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، أنه كان متأكدًا من قدرة المارد الأحمر على العبور إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وذلك منذ أن انتهت مباراة الهلال مع صن داونز بنتيجة التعادل.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا عقب انتصاره الكبير على ضيفه الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال عرابي، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة صدى البلد"، "كان هناك فروق كبيرة واضحة بين الفريقين في المباراة".

وأضاف عرابي أنه "بعد تعادل الهلال مع صن داونز كنت متأكدًا بنسبة 95% أن الأهلي سيتأهل للدور المقبل، والهلال أضاع حظوظه بالتعادل مع صن داونز".

وتابع قائلًا: "نحن سعداء بالحضور الجماهيري الكبير والملاعب بدون جماهير تقلل من قيمة الدوري المصري والمباريات تصبح كأننا في دوري شركات".

وحول هوية المنافس، الذي يتمنى أنه يواجهه الأهلي في الدور المقبل، قال عرابي: "الفرق الثلاثة مستوياتهم متقاربة.. أهم نقطة هو تخطي مواجهة الهلال والعبور إلى الدور ربع النهائي".

وحل قرار عقوبة الأهلي لأحمد عبد القادر تجاه ما بدر منه تجاه المدرب مارسيل كولر، قال عرابي: "قرار الأهلي في عقوبة أحمد عبد القادر سليم، وهذا الأمر متبع في كل أندية العالم لمعاقبة المخطئين".

 

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