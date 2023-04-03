عبدالملك: تأهل الأهلي على حساب الهلال "طبيعي".. والجمهور مصدر قوة للأندية الكبيرة



أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه كان يتوقع انتصار الأهلي على الهلال والصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك أمور ساعدت الفريق الأحمر منها التعادل الذي تحقق بين الهلال وصن داونز في ام درمان، خصوصا بعد ضياع ركلة الجزاء من النادي السوداني.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "الطبيعي صعود الأهلي أمام الهلال السوداني، ولو كانت المباراة بدون جماهير بالأمس لاختلف الوضع تمامًا، الجمهور ساعد الفريق الأحمر كثيرا".

وأضاف: "الجمهور يكون مصدر قوة كبيرة للأندية الكبيرة، لا يقل عن 50%، والدليل تصريح فلوران اينينيجي مدرب الهلال السوداني، بعد اللقاء".

وأكمل: "أول ربع ساعة من لقاء الأهلي والهلال، اضاع لاعبو الفريق الأحمر العديد من الفرص، وطريقة لعب الهلال لم تكن مناسبة في ظل الضغط الكبير عليهم، هم خسروا قبل اللقاء بسبب تصريحاتهم الكثيرة".

وزاد: "لم أقول أبدًا أنني سأحضر لقاء الأهلي والهلال لتشجيع النادي السوداني كانت شائعة متداولة، فكيف سأذهب لتشجيعهم وأنا أعلم انهم سيخسرون اللقاء".

وأتم: "تصريحات المسئولين عن الهلال كثيرة للغاية، والكرة عاقبتهم، خصوصا لحظة اهدار ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة أمام صن داونز".