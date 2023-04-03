افعلها فورا.. اشحن آيفونك أسرع باستخدام هذه الإعدادات البسيطة

قد يكون من المحبط للغاية مشاهدة مؤشر النسبة المئوية لبطارية هاتف آيفون الخاص بك يرتفع ببطء عندما تحتاج إلى الشحن في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع العملية وشحن هاتفك بالكامل في وقت أسرع.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك بعض الإجراءات البسيطة للغاية التي يمكنك القيام بها لزيادة سرعات الشحن لهاتفك الآيفون، حيث أن الحصول على شحن أسرع لهاتفك الآيفون ينطوي فقط على تبديل إعدادين.

وإذا كنت تبحث عن أسرع وقت ممكن للشحن ، فتأكد من ضبط هاتفك الآيفون على وضع الطائرة، ثم ستقيد هذه الحالة العديد من الوظائف الأساسية لهاتفك مثل الاتصال بشبكة Wi-Fi والبحث عن إشارة خلوية، ومع توقف كل نشاط استنزاف الطاقة مؤقتًا ، يمكن لهاتفك الآيفون التركيز فقط على الشحن بشكل أسرع.



وقد لا تزال ترغب في استخدام هاتفك أثناء الشحن ، أو تحتاج إلى أن تظل قابلاً للوصول عبر شبكة Wi-Fi أو عبر الخدمة الخلوية ، مما يجعل وضع الطائرة محظورًا، وفي هذه المواقف ، يجب عليك تشغيل وضع الطاقة المنخفضة.

ويقلل هذا الإعداد من عبء العمل على هاتفك عن طريق إيقاف تشغيل وظائف الخلفية غير الأساسية وتعتيم سطوع الشاشة.

وإذا كنت غير متأكد من كيفية تشغيل وضع الطائرة أو وضع الطاقة المنخفضة على هاتفك الآيفون فيمكنك التبديل بين هذين الإعدادين وفتح سرعات شحن أسرع لهاتفك من خلال هذه الإعدادات :

1. افتح الإعدادات

2. تبديل في وضع الطائرة

ضمن قائمة الإعدادات ، سترى خيار وضع الطائرة، ثم اضغط على زر التبديل لتشغيل وضع الطائرة، وستعرف أنه قيد التشغيل عندما يظهر شعار طائرة صغير في الزاوية اليمنى العليا من شاشة آيفون.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى البطارية

وإذا كنت ترغب أيضًا في تشغيل وضع الطاقة المنخفضة ، فقم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار البطارية في قائمة الإعدادات، انقر لفتح القائمة الفرعية “Battery”.

4. قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة

في الجزء العلوي من القائمة الفرعية للبطارية ، سيكون هناك مفتاح تبديل لوضع الطاقة المنخفضة، اضغط على مفتاح التبديل لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، و يجب أن يتحول شعار البطارية إلى اللون الأصفر للإشارة إلى دخول هاتفك في وضع الطاقة المنخفضة.