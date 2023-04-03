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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تخترق مستخدمي Gmail .. احذف هذه الرسالة فورا.. وأسعار صادمة .. تسريبات تكشف مفاجآت عن iPhone 15

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 فعلها فورا.. اشحن آيفونك أسرع باستخدام هذه الإعدادات البسيطة


قد يكون من المحبط للغاية مشاهدة مؤشر النسبة المئوية لبطارية هاتف آيفون الخاص بك يرتفع ببطء عندما تحتاج إلى الشحن في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع العملية وشحن هاتفك بالكامل في وقت أسرع.

 

أسعار صادمة .. تسريبات تكشف مفاجآت عن هواتف iPhone 15

 

تشير تقارير جديدة أن شركة آبل ستطلق هواتفها القادمة iPhone 15 بتكلفة أعلى من سابقتها، حيث قد تشكل الأسعار الجديد صدم بالغة لمحبي ومستخدمي هواتف الشركة، كما أن الفوارق السعرية ستكون أعلى في الطرز المتميزة.

 

أسعار iphone 14 Pro في السعودية


يصنف جوال iPhone 14 Pro علي أنه واحد من أفضل جوالات آيفون الرائدة، يقدم حجم ذكي مدمج يسهل حمله بيد واحدة، مع أقوي وأسرع معالج بالإضافة لكاميرا هي الأفضل بين الفئات الرائدة.

 

تخترق مستخدمي Gmail .. احذف هذه الرسالة فورا


حذرت تقارير من أن هناك مجموعة من الهاكرز تستهدف مستخدمي تطبيق رسائل البريد الإلكتروني Gmail من خلال إرسال رسالة تحمل روابط ضارة وعند فتحها والدخول عليها يمكنها سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين ومن بينها الحسابات البنكية الخاصة بهم.

 

ريتشارد يو : معدل إخفاق آبل في آيفون أعلى من هواوي


كشف ريتشارد يو ، الرئيس التنفيذي  لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ، أن معدل إخفاق شركة هواوي ليس سوى جزء بسيط مقارنة بشركة آبل ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نظام إدارة الجودة في الشركة.

 

اكتشف الرسائل المزيفة والروابط الضارة على واتساب بهذه الطريقة


تعد أحد أكبر مشكلات تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هي الأخبار أو الرسائل المزيفة والروابط الضارة التي يمكنها اختراق المستخدمين عند الضغط عليها نظرا لتعامل المستخدمين مع عدد كبير من المحادثات والرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو يوميًا.

 

هاتف الشباب الأرخص من وان بلس .. سعر ومواصفات OnePlus Nord CE 3 Lite

 

تستعد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها المخصص للفئة المتوسطة والشباب OnePlus Nord CE 3 Lite خلال الساعات المقبلة، حيث سينطلق الهاتف رسميا غدا الثلاثاء 4 أبريل وفقما أعلنت الشركة، حيث سيكون الهاتف خيارا أرخص ضمن فئة Nord .

 

بسعر أقل من 4100 جنيه..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة Galaxy A33


يتوفر هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A33 5G مقابل سعر أقل بكثير، فهو ليس بجودة A34 الجديد بشكل كامل، لكنه أرخص بنسبة 30٪.

 

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