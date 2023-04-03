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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير أردني: مباحثات ملك الأردن في البحرين تجسد عمق علاقات البلدين |خاص

صدى البلد

قال الدكتور أمين عواد مشاقبة، وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق، إن زيارة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى مملكة البحرين  ولقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة  يجسد عمق البلدين  .

وأكد "مشاقبة"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  أن المباحثات بين الجانبين تأتي في وقت مهم حيث تشهد المنطقة تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث جاءت المناقشات في صلب التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها،  مشيراً إلى أن السعي الحثيث لقيادة البلدين  يسهم في إيجاد حلول دائمة للازمات في المنطقة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لشعوبها.

وكانا ملك البلدين قد أجريا جلسة مباحثات بقصر الصخير  بمملكة البحرين،  استعرضا خلالها أوجه العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز التعاون الثنائي الوثيق والعمل المشترك البناء في مختلف الجوانب التي تخدم المصالح المتبادلة.

 وأكد ملك البحرين،  على عمق العلاقات البحرينية الأردنية وامتدادها التاريخي وما تتميز به من تواصل وتنسيق دائم على  جميع المستويات، مشيداً  بالمواقف المشرفة التي تقفها دائماً المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين.

وأعربا عن بالغ الإعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات المملكتين  التاريخية، والحرص المستمر على مواصلة تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

وأثنى  ملك الأردن على الدور المحوري الفاعل الذي يضطلع به الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني في  الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدفع بمنظومة العمل العربي المشترك.

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