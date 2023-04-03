عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. التلاعب في أسعار الخبز الحر يعرضك لدفع غرامة 5 ملايين جنيه

الخبز
الخبز

وضع قانون حماية المنافسين عددا من العقوبات بشأن جريمة التلاعب فى أسعار الخبز الحر، بحيث تصل العقوبة إلى غرامة 5 ملايين جنيه.

 

غرامة 5 ملايين جنيه

ونصت المادة  22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

 

وكان قد أعلن مجلس الوزراء، موافقته مؤخرًا على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

 

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

 

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

 

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

 

وشهدت الجلسة أمس، الأحد، الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

 

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

فيما تنص المادة (14) على أن:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

أسعار الخبز الحر الخبز الحر العقوبات قانون حماية المنافسين غرامة 5 ملايين جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في الأوقية.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

بالأرقام.. لماذا قررت الحكومة عودة التوقيت الصيفي 2023؟

مخطط حصار بكين.. الفلبين تسمح لأمريكا باستخدام قواعد عسكرية قرب الصين وتايوان

دولة الإعدامات.. الموت مصير كل كوري شمالي يقوم بهذا الأمر

يشبه رخصة أكل الميتة للمضطر.. الطيب: ضرب الزوجة الناشز مقيدا واستثناء

15800 جنيه.. ننشر تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

ضربة قوية لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول المكملات الغذائية في هذا الوقت يهدد حياتك

نشرة المرأة والصحة.. صور ياسمين عز تثير الجدل.. وأسباب الجلطات في رمضان.. ومشروبات ممنوعة مع الادوية

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز بعد السحور؟

ينهي حياة 26 شخصا في دقائق.. أسوأ صدفة مع أخطبوط بأستراليا| فيديو

فيديو

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

الخميس القادم حرج.. العالم الهولندي يحذر من أول أسبوع في أبريل واكتمال القمر

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ