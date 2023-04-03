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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من سعد الحريري على اتهامه بالتعدي على مضيفتين داخل طائرته

صدى البلد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، ادعاء مضيفتي طيران بأنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل الأخير، على متن طائرته الخاصة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية قال المكتب إن الدعوى التي رفعتها المضيفتان أمام محكمة فيدرالية بنيويورك بتاريخ 20 مارس، "مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما، تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد الحريري".

وأشار إلى أن "هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك"، حيث أورد أن "هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية..  صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها".

وشدد على أن "الحريري سيبقى يرفض ابتزازه لسداد ملايين الدولارات، التي طلبت منه لقاء الامتناع عن تقديم هذه الدعاوى القانونية. والواقع أن هذه ليست سوى حملة تشهير دبرتها سيدتان تبحثان عن كسب مادي وتقومان بتلطيخ سمعة الرئيس الحريري في سبيل ذلك"، مضيفا: "سيدافع الحريري عن نفسه في القضاء، وهو واثق ان حقه سيسود تماما كما حصل في الدعوى الأساسية سابقا".

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