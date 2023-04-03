عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقرير: التحالف الوطني يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيري خلال 2023  

صدى البلد

سلط تقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء  الضوء على التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتا إلى أن  نشاط التحالف انطلق في مارس 2022، ويضم 34 كياناً تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فيما وصل التحالف إلى نحو 30 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، مشيراً إلى أنه من المستهدف تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري خلال 2023. 


واستعرض التقرير أولويات التحالف الوطني، حيث يشمل الدعم الصحي، انتقال القوافل الطبية في كل ربوع مصر؛ لتقديم الرعاية الصحية لكل مستحقيه، فضلاً عن وصول القوافل الغذائية لملايين الأسر في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم معاشات شهرية لأكثر من 600 ألف أسرة، كذلك انطلاق قوافل (ستر وعافية) لتوفير الملابس والمواد الغذائية والأدوية ولعب الأطفال وشنط المدارس. 


وورد في التقرير الحديث عن مبادرة "ازرع" ضمن جهود التحالف الوطني، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية للمبادرة في نوفمبر 2022، لتشمل القمح والفول الصويا على أن تستمر حتى سبتمبر 2023، حيث يتم تنفيذ المبادرة في 8 محافظات مع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان، لإنتاج 3.3 مليون أردب قمح. 


وأبرز التقرير جهود التحالف في إطلاق مبادرة "كتف فى كتف" في مارس 2023، بفعالية في استاد القاهرة بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف توفير 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بكافة المحافظات قبل بداية شهر رمضان، فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للفئات الأكثر احتياجاً. 


وأظهر التقرير جهود صندوق تحيا مصر لدعم القطاعات المختلفة بـ 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الآن، حيث تشمل إنجازات الصندوق على صعيد الرعاية الصحية، استفادة 1.2 مليون مواطن من خدمة الكشف المجاني ضمن جهود القضاء على فيروس سى، حيث وفر الصندوق الجرعات العلاجية مجاناً لنحو 363 ألف مريض.


وفي سياق متصل، تم إطلاق مبادرة "يوم جديد"، وتم من خلالها توفير 500 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلاً عن مبادرة "كلنا جنبك"، وتم من خلالها توفير 3.1 ألف ماكينة غسيل كلوي للمستشفيات الحكومية، علاوة على مبادرة "نور حياة"، والتي استفاد منها 1.4 مليون مواطن، كما تم تسليم 270 ألف نظارة طبية، بجانب إجراء 45 ألف عملية مياه بيضاء وحقن. 


أما على صعيد جهود صندوق تحيا مصر فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، فتشمل وفقاً للتقرير، قيام الصندوق بتقديم دعم بقيمة 114 مليون جنيه للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
يأتي هذا فيما أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع نحو 1.4 مليون قطعة ملابس على نحو 500 ألف مستفيد، كما استفاد 3.2 ألف فتاة من المبادرة في توفير تجهيزات الزواج، بجانب إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، حيث قام الصندوق بسداد ديون 6.4 ألف غارم وغارمة، بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم، فضلاً عن مساهمة الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم "عطاء"، بقيمة  180 مليون جنيه. 


وتناول التقرير الحديث عن إنجازات الصندوق لتوفير سكن كريم، حيث ساهم في دعم مشروعات بشائر الخير (2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7- 8) بأكثر من 4.7 مليار جنيه، كما ساهم الصندوق بمليار جنيه في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات استفاد منها نحو 80 ألف مواطن.


وأضاف التقرير أن صندوق تحيا مصر ساهم بـ 167 مليون جنيه في تنفيذ مشروعات بالمدارس والمستشفيات وقطاعي الكهرباء والمياه بسيناء، كما تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 12 ألف منزل متهدم في 332 قرية. 


ورصد التقرير إنجازات الصندوق فى مشروعات التنمية الاقتصادية، حيث استفاد من برنامج "مستورة" لدعم المرأة المعيلة 36 ألف سيدة، فضلاً عن استفادة 1.3 ألف شاب من تمويل مشروعات النقل المبرد والعادي، بجانب استفادة 1000 شاب من مشروع توفير 1000 تاكسي للشباب بقيمة 79 مليون جنيه، كما وفر الصندوق 50 مليون جنيه لرعاية 42 ألف صياد ضمن مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين. 


واستكمالاً لاستعراض جهود صندوق تحيا مصر، أوضح التقرير إنجازات الصندوق في مواجهة الكوارث والأزمات، حيث وفر مليار جنيه لإغاثة المنكوبين من سيول عام 2016 في الإسكندرية والبحيرة ورأس غارب، وتطوير 4 مصارف زراعية بالبحيرة، بجانب توفير 100 مليون جنيه لمواجهة تداعيات أزمة سيول 2020 وإغاثة المتضررين.


وتتضمن الجهود في هذا الصدد أيضاً مشاركة الصندوق في دعم الأطقم الطبية بـ 48 مستشفى عزل وحميات وصدر خلال جائحة كورونا، علاوة على توفير المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن خلال الجائحة. 


واستعرض التقرير الرؤية الدولية لملف الحماية الاجتماعية، حيث أشار البنك الدولي إلى إعلان الحكومة عن حزم حماية اجتماعية شملت توسيع مظلة تغطية برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات وأجور العاملين، إلى جانب تدابير الإعفاء الضريبي للتخفيف من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الفئات الأكثر احتياجاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

1000 جنيه زيادة في المرتبات.. الحكومة: 190 مليار لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ذعر في نهار رمضان.. قصة امرأة أرهبت المواطنين فى بورسعيد| فيديو

ترشيحاتنا

البحرية المصرية والسودانية تنفذان التدريب المشترك SUD-EGY-T-1

10 آلاف جنيه رسوم .. شروط ترخيص ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية بالقانون

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التوقيت الصيفي

الزمالك في 2023.. موسم صفري و3 بطولات ضائعة محليا وإفريقيا

تقرير: التحالف الوطني يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيري خلال 2023  

مؤسسات دولية تشيد بالتزام مصر تحسين شبكات الأمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

كل موبايل عليه علبتين زبادي..أغرب إعلان محل في رمضان بالإسكندرية

قاعدة معوجة.. وضعيات صور ياسمين عز تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ماذا يفعل كوب الشاي إذا تناولته بعد الفطار ؟

فيديو

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ