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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 آلاف جنيه رسوم .. شروط ترخيص ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية بالقانون

رسوم - أرشيفية
رسوم - أرشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أمس الأحد على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية.

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون إلي الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.

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و وضع القانون شروط ترخيص ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية مقابل رسوم يتم دفعها ، حيث نصت المادة 12 من القانون الجديد على أنه ، لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية.

وطبقا للقانون ، تعفي الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مجلس النواب أحمد سعد الدين قانون هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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