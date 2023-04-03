أمريكا تنتج أول 4 مروحيات هجومية من طراز "فايبر" للجيش التشيكي

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية أنه تم اكتمال تصنيع أول أربع مروحيات هجومية من طراز "آي أتش-1 زد فايبر" في الولايات المتحدة، والتي سيتم منحها للجيش التشيكي بغرض الاستخدام.



وقالت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أورده راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ - إنه تم إقامة مراسم تسليم رسمية للمرحيات بمدينة /أماريلو/ بولاية /تكساس/ الأمريكية، بحضور مسئولي الدفاع التشيكيين للاحتفال بالمناسبة.



ومن المتوقع أن تحل المروحيات من طراز "فايبر" محل المروحيات من طراز "Mi 24V/35s" في التشيك، مع وصول أول آلات خلال وقت لاحق العام الجاري.



ومن المقرر أن تحصل التشيك إجمالا على ثماني مروحيات من طراز "يو اتش-1 واي فينوم"‏ متعددة الأغراض وأربع مروحيات من طراز "آي أتش-1 زد فايبر" من الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة من أجل تحديث سلاحها الجوي، كما ستهدي الولايات المتحدة ست مروحيات "فايبر" واثنين "فينوم" للجيش التشيكي كتعويض للمعدات التي أرسلتها التشيك إلى أوكرانيا.