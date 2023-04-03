اشتري قبل العيد| 5 سيارات مستعملة بـ 170 ألف جنيه

يرغب الكثير من المواطنين المصرين في شراء سيارات مستعملة قبل عيد الفطر المبارك، وذلك لقضاء احتياجاته بها في العيد والذهاب مع أسرته للتنزه، وزيارة الأقارب، ومن المتعارف علية أن أسعار السيارات ترتفع في الأعياد، وبالتالي هذا وقت مناسب لشراء سيارة لقضاء إجازة العيد بها، وبالتالي يحتوي سوق السيارات علي أنواع مختلفة من الطرازات التي تناسب المواطنين ومنهم فئة الشباب منها، سيارة رينو ميجان، وهيونداي فيرنا، وفيات بونتر، ومرسيدس بنز E230، واسبرانزا A516 .

يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 170 ألف جنيه :

1- اسبرانزا A516

زودت سيارة اسبرانزا A516 موديل 2012 بناقل حركة مانيوال، وتقدم للبيع باللون الذهبي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، بفضل احتوائها علي مرحك سعة 1600 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات، ويوجد بها رخصة سارية حتي شهر أكتوبر من العام الجاري .

اسبرانزا A516 موديل 2012

سعر سيارة اسبرانزا A516 موديل 2012 في سوق السيارات المستعمل المصري يصل الي 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- مرسيدس بنز E230

تمتلك سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1994 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2800 سي سي ، استطاعت بفضلة قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1994

يبلغ سعر سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1994 في سوق السيارات المصري 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- فيات بونتر

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2011 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، استطاعت بفضلة فطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة لمدة سنتين .

سيارة فيات بونتو موديل 2011

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2011 مستعملة في السوق المصري للسيارات بسعر 165 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- هيونداي فيرنا

تمتلك سيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وبها ناقل حركة مكون من 5 سرعات، وقامت بقطع مسافة 200 كم/ساعة.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2009

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 في سوق السيارات المستعمل بسعر 165 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- رينو ميجان

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2005 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 128 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية فقط، وبها رخصة سارية .

سيارة رينو ميجان موديل 2005

تصل سيارة رينو ميجان موديل 2005 الي سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .