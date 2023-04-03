"صحة المنيا " تحرر 300 محضر للمنشآت المخالفة خلال شهر مارس

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال شهر مارس الماضي حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 535 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها .

تنفيذا لتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية تزامناً مع شهر رمضان الكريم ولضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 300 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى كما تم ضبط 7 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الطب الوقائي بالمديرية أنه تم سحب 342 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالإضافة إلى إعدام 763 كيلو أغذية مختلفة و125 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية واستخراج 1259 شهادة صحية.

