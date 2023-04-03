من الفئة المتوسطة وشحن 100 وات.. ريلمي تستعد لإطلاق Realme 11 Pro+

تستعد شركة "ريلمي" Realme الصينية لإطلاق سلسلة Realme 11 Pro الجديدة في الأسواق، وهي مجموعة هواتف تنتمي للفئة المتوسطة الموفرة في الميزانية، التي ظهرت بالفعل على موقع شهادات BIS (مكتب المعايير الهندية).

وتم تسريب بعض مواصفات أجهزة عن Realme 11 Pro و 11 Pro + نسخة البلس الأعلى في الإمكانيات من خلال قائمة TENAA وهي التي كشفت عن أنواع المعالجات المستخدمة في كلا الطرازينـ ومن المتوقع أن تكشف "ريلمي" رسميا عن سلسلتها الجديدة مع الشهر المقبل.

Realme 11 Pro Plus

مواصفات Realme 11 Pro Plus

وكشفت شهادة TENAA أن هاتف ريلمي 11 برو بلس يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقدم جودة وضوح FHD +. تحت الغطاء، سيتم تشغيل الموبايل بواسطة معالج من ميدياتك شريحة Dimensity 1080 ثمانية النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.6 جيجاهرتز، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويأتي هاتف ريلمي 11 برو بلس بإعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بينما يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. سيعمل الهاتف من خلال حزمة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

Realme 11 Pro Plus

موبايل Realme 11 Pro+ الخاص بصانع الهواتف الذكية الصيني يحمل رقم طراز RMX3741.، وسيتم إطلاقه رسميا في مايو المقبل في الأسواق الصينية والهندية أولا.