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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تناقش معوقات إنتاج الإطارات وأزمات شركة النقل والهندسة بالاسكندرية

إجتماع لجنة الصناعة
إجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين نافع عبد الهادي وعبد الحميد الدمرداش ، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر وما تعانيه شركة النقل والهندسة بالاسكندرية من مشكلات تمويلية وتعثر في الإنتاج، وترأس الاجتماع النائب محمد سعد عوض الله  وكيل اللجنة.

ووجه النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة عدة أسئلة بشأن صناعة الإطارات في مصر، هل المنتج المحلي يكفي السوق المصري ؟ وما الإجراءات المتبعة لإنعاش صناعة الإطارات في مصر .

وقال  ممثل الانتاج الحربي ان هذا العصر يعد العصر الذهبي لصناعة الإطارات فكل الشركات تنتج، كما ان المنتج المحلي يكفي ويفيض للتصدير ، موضحا ان المشاكل ظهرت خلال مدخلات صناعة الإطارات والتي تتضمن مواد الرصاص وعناصر من الكالسيوم والزيرو وانتي مون ، بجانب المنتج الرئيسي للصناعة "الرابر " وهو المادة العازلة ، مشيرا الي ان جميع المصانع تستورد المنتج الرئيسي العازل من الخارج ، كما انه لا يوجد مصنع بمصر ينتجه.

وافاد المهندس علاء الدين صلاح ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ان هناك بطاريات بيراميدز دخلت السوق المصري ولكنها لم تسجل حتي الآن وايضا هناك شوكة جديدة أعلنت دخولها السوق وستقوم بالإنتاج خلال عام ونصف العام.

وقال عماد الدين مصطفي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن بالفعل هناك مشاكل بصناعة الإطارات بشركة النقا والهندسة لإنتاج الإطارات ، مشيرا إلي تاريخ تطور الشركة والذي بدأ من عام ١٩٥٦ وحتي الان ، موضحا انه بعد عام ٢٠٠١ الشركة جاءت بخط تصنيع جديد لإنتاج الإطارات ولكن الماكينات أنتجت اطارات معيبة وتوقف الخط وساءت الأمور ، وحتي الآن هناك ١٤٠٠ عامل يتقاضون اجرا رغم توقف الانتاج والعمل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بتوجيهات رئاسية لبحث وضع الشركة واللجنة تنظر إمكانية استغلال الارض مع المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا انه  يتم عمل مصنع جديد وجاري التقييم الان علي الارض .

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