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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام أمين: مؤسسة إكرام تعطي للمتبرع إيصالا بما قدمه

إسلام أمين
إسلام أمين

 أكد الإعلامي إسلام أمين، أن حلقة اليوم من برنامجه "بالخير سابقين" المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسة إكرام تعمل طوال العالم، من أجل تقديم الخير لـ المواطنين.


وأضاف إسلام أمين، أنه تلقى اتصالات ورسائل، من قبل بعض المواطنين بأن هناك مؤسسات أخري تقوم بعمل آبار بأسعار أقل من التى تتم فى مؤسسة إكرام، ولكن بعد الاشتراك مع هذه المؤسسة لم تنفذ العمل.


ولفت إلى أن مؤسسة إكرام تتسلم أى تبرعات بـ إيصال رسمي، وأنه لا يوجد أى مشكلات أثناء رغبة المتبرع فى متابعة ما قام بالتبرع به.

 

و حذر إسلام أمين من ظاهرة مُدعين القيام بالعمل الخيري، قائلًا: "في وسط الخير اللي بيحصل بيطلع ناس بينتهزوا الفرصة وبيدعوا عمل الخير".
 

وأضاف “أمين” أن الله سبحانه وتعالى أمر بتحري الدقة عند التصدق، معقبًا: "لازم أعرف أنا بتبرع لمين"، متابعًا أن مؤسسة إكرام توجد على مدار السنة وليس في رمضان فقط.

 

وتابع أن مؤسسة إكرام تدعو لعمل الخير، ولذلك عند التبرع يجب إعطاء المؤسسات التي تعمل على مدار السنة وتحقق إنجازات فعلية.
 


 

بالخير سابقين صدى البلد قناة صدي البلد مؤسسة أكرم

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