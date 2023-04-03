نهاية صادمة.. فرنسي مخمور يسقط من مصعد بأعلى جبال الألب

سقط فرنسي مخمور حتى وفاته من أعلى جبال الألب بعد اصطدامه بنافذة بلاستيكية في مصعد تزلج بينما كان تحت تأثير الكحول.

وقع الحادث يوم السبت عندما كان رجلان بعمر الـ 29 و 23 عام، يتزلجان في الجبل بمنتجع دوكس ألب في فرنسا.

وقال المدعي المحلي إريك فيلانت ، يوم الأحد ، المتزلجان كانا يتلاعبان في المصعد عندما اصطدم الشاب البالغ من العمر 29 عامًا شاشة زجاج شبكي وسقط 40 مترًا (130 قدمًا) حتى وفاته".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، كان الشبان يصوران أنفسهم عندما صدم الضحية ، الذي يزيد وزنه 100 كجم على جانب المصعد ليسقط منه في الحال.

وذكرت محطة الإذاعة المحلية فرانس بلو أن الرجل سقط في ممر زحلقة ووقع على نفسه.