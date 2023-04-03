بالصور.. السيطرة على حريق بإحدى مزارع النخيل بواحة سيوة

نجحت جهود الحماية المدنية ومجلس مدينة سيوة في إطفاء حريق بعدد من مزارع النخيل بقرية اغورمى التابعة لواحة سيوة.



وأوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة أنه تم الانتهاء السيطرة على النيران بالتعاون مع القوات المسلحة والحماية المدنية وبمشاركة أهالي سيوة.

كانت إحدى مزارع النخيل بواحة سيوه قد تعرضت لاشتعال النيران بها اليوم الإثنين وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية اختارا بتعرض إحدى المزارع بمنطقه اغورمي بواحة سيوة لاشتعال النيران بها وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للموقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.

كما قام أهالي واحة سيوة بمساعده الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.

حريق مزارع نخيل بسيوة