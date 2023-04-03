بمساعدة الأهالي.. 6سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على حريق مزرعة نخيل بسيوة

قال محمد بكر رئيس مدينة سيوة ، إنه تم الانتهاء من إطفاء حريق اندلع بإحدى مزارع النخيل بواحة سيوة ، بالتعاون مع القوات المسلحة والحماية المدنية وبمشاركة أهالي سيوة.



وأضاف أنه تم الدفع ب6 سيارات إطفاء "٤ سيارات حماية مدنية وسيارتين من القوات المسلحة بسيوة" وبمشاركة أهالي سيوة للسيطرة على النيران.

كانت إحدى مزارع النخيل بواحة سيوه قد تعرضت لاشتعال النيران بها اليوم الإثنين وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية اختارا بتعرض إحدى المزارع بمنطقه اغورمي بواحة سيوة لاشتعال النيران بها وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للموقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.

كما قام أهالي واحة سيوة بمساعده الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.