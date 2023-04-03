حكاوي رمضان.. هداف الدوري: بساعد زوجتي في تجهيز الفطار

كشف أحمد الشيخ لاعب طنطا والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق وغزل المحلة الحالي، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.



وأوضح بأن طقوسه اليومية خلال شهر رمضان الكريم، قائلا: "أستيقظ لأداء صلاة الظهر، وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر، ولو احتاجت زوجتى مساعدة في تحضير الفطار أقوم بمساعدتها.



وأضاف بأن من أهم طقوسه في رمضان القرآن وذكر الله دائما، وأن العزومات عند أهله هو أكثر شيء يزيد إحساسه برمضان.



وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأوضح بأنه لا يوجد أكلة معينة مفضلة بالنسبة له، وأنه يأكل جميع الأكلات ولكن بكميات قليلة حتى لا يزيد وزنه خلال المباريات، وأنه مواظب علي نظام غذائى مع دكتور تغذية علاجية، وأنه فارق معه بشكل ملحوظ.

وقال عن طقوسه لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان، فأكد “الشيخ ” أنه محافظ على صلاة التراويح بالمسجد ولو تواجد تمرين بنفس ميعاد الصلاة فإنه يقوم بالصلاة بالنادي والصلاة جماعة.