سم قاتل.. احذر الإفراط في تناول هذا الطعام بـ رمضان

تعد السكريات والحلويات من الاطباق المفضلة لدى الكثيرين فى شهر رمضان الكريم ولا يعلم الكثير مدى خطورتها على الجسم ، ووفقاً لموقع هيلثى نقدم لك أضرار السكريات التى يمكن ان تتحول الى سم قاتل.

أضرار السكريات على الجسم..

1تقلل من كفاءة الجهاز المناعي في حماية الجسم من الأضرار؛ وذلك لأنّ السكر يشكل إعاقة أمام أعضاء جهاز المناعة في محاربة الأجسام الضارة الداخلة للجسم.

2تؤثّر على نسبة وجود بعض العناصر في الجسم مثل النحاس والكروم، كما أنّها تعيق من قدرة الجسم على امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم.

3ترفع نسبة الدهون الثلاثية، وأيضاً الكوليسترول الضار داخل الدم، وتقوم أيضاً بخفض نسبة الكوليسترول النافع.

4تؤثّر بشكل سلبي على الأطفال، حيث إنّها ترفع من مستوى هرمون الأدرينالين في جسمهم، وبالتالي يزيد من حركتهم ونشاطهم، وكذلك تضعف من قدرتهم على التركيز، وترفع مستوى قلقهم.

5تحفّز ظهور التجاعيد، وبالتالي يسرع انكشاف علامات الشيخوخة،

6غنية بكميات كبيرة من السعرات الحرارية، وبالتالي يعدّ السكر من العوامل التي تعمل على رفع وزن الجسم.

7عندما ترتفع نسبة السكر في المخ، يشعر الفرد ببطء بالتفكير، وتكوّن طبقة ضبابية على الدماغ.

8ترفع من نسبة الإصابة بعتمية العين، وكذلك تعمل على إضعاف البصر.

9تزيد من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الرئتين والبنكرياس، والبروستاتا، والقولون والمعدة، وكذلك سرطان المبايض والمعدة.

10تزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم في الجسم، كما أنّها تزيد من إصابة النساء الحوامل بتسمم الحمل.

11تحفّز تكوّن الحصوات في الكلى، وبذلك يزيد من حجم الكلى.

12تزيد من عدد نوبات الصرع.

13ترفع من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.