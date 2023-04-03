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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علي جمعة: العديد من عالم الأشياء تشرفت بخدمة النبي|فيديو

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن هناك العديد من عالم الأشياء التي تشرفت بخدمة النبي صلي الله عليه وسلم.

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وأضاف علي جمعة، في برنامجه "وفوق كل ذي علم عليم" المذاع على قناة "صدى البلد": “أن من أبزر عالم الأشياء التي خدمت النبي خلال رحلته من مكة إلى المدينة، وكانت الناقة هي من شرفت بنقل النبي إلى المدينة رغم وجود الكثير من المخلوقات”.

وأشار علي جمعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجه من السيدة ماريا القبطية، أهدى له المقوقس عظيم مصر مجموعة من الهدايا، وكانت من ضمنها بلغة، حيث كان النبي يقبل الهدايا ولا يردها، وماتت هذه البلغة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

وأوضح أن البغل يعد الأكثر قوة من الحمار، وأقل من قوة الحصان، كما أن البغل لا ينجب، ويمتلك صفات القوة من الحصان.

علي جمعة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق مفتى الجمهورية عثمان بن عفان القصر الملكي

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