اجتماعات ساخنة تحت قبة البرلمان.. وتوصيات عاجلة لتشكيل هيئة حكومية مستقلة للسياحة العلاجية.. وتعديلات مشروع قانون المشروعات الصغيرة

رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة وجود فساد مالي بمركز شباب بالشرقية

«سياحة النواب» توصي بتشكيل هيئة حكومية مستقلة للسياحة العلاجية..وإقامة معرض دولي سنويا

توصية برلمانية للحكومة بإعداد مقترح لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليضمن حوافز للمرأة

تشريعية النواب توصي بإنشاء شهر عقاري بمنطقة الأميرية في القاهرة

زراعة البرلمان توصي بتنفيذ قرار الرى للحفاظ على 450 فدانا بالبحيرة



شهدت لجان مجلس النواب المختلفة، مناقشة عددا من طلبات الاحاطة وفتح ملفات اتخذت بشأنها عددا من التوصيات بحضور ممثلي الحكومة، من بينها جود شبهات فساد مالي وإداري في إقامة بعض المنشآت بمركز شباب أبو كبير بالشرقية بالاضافة الى فتح ملف السياحة العلاجية وتعديلات مشروع قانون المشروعات الصغيرة ليتضمن حوافز جديدة.

في البداية، ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، طلب احاطة مقدم من النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوجود شبهات فساد مالي وإداري في إقامة بعض المنشآت بمركز شباب أبو كبير بالشرقية.



ومن جانبها أكدت وزارة الشباب أن المقاول لم يلتزم مع مجلس الإدارة بما تم الاتفاق عليه، وقد تم إلغاء العملية بسبب ارتفاع الأسعار، ثم قام المقاول بتقديم خطاب تنازل موجه الي مجلس الإدارة، حيث تم رفع دعوي قضائية ضد المقاول بالتعويض ورد شرف لعدم الالتزام بالمشروع.



أوصت لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لجنة من مديرية الشباب والرياضة ومركز الشباب والمتضرر(المقاول) للتأكد من صحة وسلامة الأوراق التي تمت دراستها ومراجعتها وإفادة اللجنة بالنتيجة وإعداد تقرير من اللجنة المشكلة ليتم الفصل في الموضوع.

ثم ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سكينة سلامة، بشأن تنجيل مركز شباب أبو طاحون بمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية و استكمال سور مركز شباب أولاد صقر الرياض - محافظة الشرقية.



وقد أفادت الجهة الإدارية بشأن موضوع طلب الإحاطة الأول بأنه مدُرج للمركز انشاء ملعب خماسي ضمن خطة الوزارة المدرجة 2025/2026 كما أفادت الجهة الإدارية بشأن طلب الإحاطة الثاني فإنه مدُرج إحلال قانوني ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2033.



ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى بشأن إنشاء ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمركز شباب مدينة ههيا- محافظة الشرقية وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بانه مدُرج بالمركز إنشاء ملعب اكليريك متعدد ضمن خطة الوزارة 2025/ 2026و مدرج عمل إحلال قانوني ضمن خطة الوزارة 2024/2025.



- وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب سكينة سلامة، بشأن تنجيل مركز شباب أبو طاحون بمركز أولاد صقر – محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها بمعايير الاختيار والأولوية في الإسناد.

وفيما يتعلق لاستكمال سور مركز شباب أولاد صقر الرياض - محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها وإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم لاستكمال السور خلال العام المالي الحالي.



وبالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، بشأن إنشاء ملعب لكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة بمركز شباب مدينة ههيا- محافظة الشرقية، أوصت اللجنة بإفادتها وإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم لإنشاء الملعب بعد إزالة المعوقات بالمركز.

كما عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعًا ناقشت فيه موضوع طلبي إحاطة بشأن السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا.

حضر الاجتماع عادل الجندى مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة، وايمان على، من المكتب الفني الخاص بنائبة الوزير لشئون السياحة، د. أحمد الأشقر، نائب مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، د. إليزابيث شاكر، مسئول الاتصال السياسى بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت نورا على في بداية الاجتماع أن السياحة العلاجية هي أحد أهم أنماط السياحة في العالم، وأن مصر تعد من أغنى دول العالم في هذا المجال فهي بمثابة واحة للعلاج الطبيعي.

وأشارت إلى مصر تتمتع بالعديد من مقومات العلاج الطبيعي الذي يعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة.

وشددت نورا علي على ضرورة الاهتمام والنهوض بملف السياحة العلاجية تطبيقًا لتوجيهات الرئيس بأن تصبح السياحة العلاجية المستدامة وجهة أساسية وفقًا لرؤية مصر "2030".

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:

تشكيل هيئة مستقلة مسؤولة عن السياحة العلاجية وتنشيطها من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والإجراءات الخاصة بالمرافقين.

التركيز على الترويج والتسويق الإعلامي بجميع دول العالم، وتصميم قاعدة بيانات لأسماء المراكز الطبية المتخصصة وأخرى تخص المستشفيات؛ ليتمكن الشخص الراغب بالعلاج من الاطلاع عليها.

تعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج، والتدريب المتكافئ لكافة العاملين به، والتنسيق مع المستشار الطبى فى سفارات الدول المستهدفه لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة.

إقامة معرض دولى للسياحة العلاجية كل عام، والتعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحي بالخارج لتوفير حزم علاجية واستشفائية لعملائها من خلال برنامج متكامل ومراكز طبية ذات جودة عالمية.

الاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والمواقع الفريدة للاستشفاء، وإقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها بالعالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة من الأطباء.

وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ،جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد مقترح تعديل القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديا طبقا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية وموافاة اللجنة به جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المرأة وتمكينها وبناء قدراتها من خلال التدريب والتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل في ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في احتفالية المرأة المصرية.



وأكد محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، له دور كبير في توفير فرص عمل ،وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لافتاّ أن القانون المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التشريع كله مميزات من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، واللجنة تسعى طوال الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع.



وأكد "مرعي" أن اللجنة تعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل علي ضرورة أن يكون هناك بيئة تشريعية داعمة للمرأة في قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تمكينها اقتصادية .

من جانبها قالت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، أنه بتحليل البيانات الخاصة بالحاصلين على سجلات تجارية من المشروعات الصغيرة وجد أن26% منهم سيدات ، فيجب تحليل هذا الرقم والعمل على تقديم مميزات للمرأة في قانون المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي خلال إحتفال يوم المرأة أكد على دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية ، مطالبة بأن يشمل تعديل قانون المشروعات الصغيرة مادة خاصة بحوافز للمرأة.



فيما أكد رأفت عباس ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بأن يتضمن التعديل في القانون 152 لسنة 2020 حوافز إيجابية للمرأة في المادة 23 مؤكداً أن 30 % من التمويل بالجهاد سيدات ونسبة كبيرة أيضاً في قطاع المعارض والمؤتمرات تكون للسيدات مشيراً أن ذلك من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم وتمكين المرأة.

ومن جهتها، ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن إنشاء شهر عقاري بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

واستعرض النائب عمرو رشدي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أن منطقة الأميرية تشهد كثافة سكانية عالية ولا يوجد فيها شهر عقاري، مما يتسبب في معاناة للمواطنين.

إقامة مكتب شهر عقاري

وطالب رشدي، بسرعة تخصيص مكان لإقامة مكتب شهر عقاري فيه لإنجاز خدمات الشهر العقاري للمواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنشاء شهر عقارى داخل مكتب بريد الأميرية، وسرعة التنفيذ للتخفيف عن المواطنين.

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات في قطاعى الزراعة و الرى.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أهمية ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية في قطاعى الزراعة والرى، بتوجيهات القيادة السياسية، حيث حققت طفرة تنموية، الأمر الذى أصبح له نتيجة وعائد ملموس علي أرض الواقع سواء في قطاع الرى مثل القضاء علي مشكلات مثل عدم وصول مياه الرى إلي أجزاء من الأراضي، بالإضافة إلي مشروعات التوسع الزراعى التى تساعد البلاد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الحصرى حرص اللجنة علي مناقشة المشكلات التى تعوق تحقيق خطة واستراتيجية الدولة في قطاعى الزراعة والرى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن تعرض أكثر من 450 فدانًا بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة للبوار بسبب إهمال مسئولي الصرف الزراعي والإدارة الزراعية في صيانة المصارف.

وقال النائب حمدى أبو خشيم، ان تلك المشكلة متشابكة بين الأهالى والتنفيذين.

وأوضح أن هذه المساحة البالغة ٤٥٠ فدان أرض سمراء من أجود أراضي الزراعة، إلا ان الأهالي قاموا ببناء منازل بالمخالفة للقانون في نهاية مجارى الصرف، مما أدى إلي انسداد تلك المجارى التى تصرف فيها الأرض الزراعية ، وأصبحت تلك الأراضى متأثرة سلبيا من مياة الصرف الزراعى، مشيرا إلي وجود شبهات تواطئ من جانب المحليات في شأن السماح للمواطنين بالبناء المخالف.

وأعلن رئيس مجلس مدينة أبو المطامير بالبحيرة، عن تحرير محاضر للمخالفين.

وأوصت اللجنة بتنفيذ قرار التمكين الصادر من وزارة الرى بغلق كل فتحات الصرف الصحى علي المصرف والإسراع في تطوير المصرف لمنع انسداد المياه والحد من التأثير السلبي والإضرار بالأرض الزراعية للحفاظ علي مساحة ال ٤٥٠ فدان.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن المطالبة بتدبيش جسور ترعة "بحر كفور الغاب" ضمن مبادرة حياة كريمة في ظل تعرض الطريقين المجاورين للترعة لانهيارات بالتربة حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد ممثل الطرق، أن هناك أعمال رصف تتم حاليا للطريقين وان عقب انتهاء الرصف وباقي المرافق بالطريق سيتم تدبيش تلك الانهيارات

وأوصحت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بأن يتم الإسراع في رصف الطريق الموازى للترعة بعد انتهاء المرافق علي أن يتم تدبيش المناطق المعرضة للانهيار وتمثل ضرر للمواطنين.

وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء أمن.

وأجلت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن المطالبة بإعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات لدعم القطاع الزراعي وتوفير برامج المكافحة والارشاد الزراعي تماشيا مع خطوات الدولة للتحول الرقمي.