أسعار جديدة لـ 5 سيارات رياضية و"توسان كسرت المليون" .. صور

ارتفع عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري مع بداية شهر ابريل الجاري، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث شهدت النسخة هيونداي توسان زيادة وصلت إلى 725 الف جنيه بعد تقديمها عبر 7 فئات، بالاضافة إلى النسخة هافال H6 والتي ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 75 الف جنيه.

وشهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 زيادة سعرية قدرها 15 الف جنيه، كما ارتفعت اسعار السيارة شانجان CS35 Plus بقيمة تراوحت بين 115 و 120 الف جنيه، وجاءت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بزيادة قدرها 10 الاف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة لابرز 5 سيارات رياضية في مصر، بعد زيادات شهر ابريل.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في ابريل

1 – هيونداي توسان

تقدم الفئة الاولى من السيارة هيونداي توسان بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه، و مليون و75 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه للفئة الثانية، كما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة من 660 ألف جنيه إلى مليون و155 ألف جنيه، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والتي جاءت بقيمة مليون و265 ألف جنيه بدلاًمن 715 ألف جنيه.

وارتفعت اسعار الفئة الخامسة لتصل إلى مليون و275 ألف جنيه بدلاً من 755 ألف جنيه، و مليون و355 الف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه للفئة السادسة، بينما بلغ سعر الفئة السابعة نحو مليون و365 ألف جنيه.

وتأتي السيارة هيونداي توسان بتصميم خارجي رياضي، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، مقترن بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في ابريل

2 – هافال H6

جاءت الفئة الاولى من السيارة هافال H6 بسعر 935 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه، والفئة الثانية ارتفعت من 915 الي 990 ألف جنيه، كما ارتفعت ايضا اسعار الفئة الثالثة من 950 ألف الي مليون و25 ألف جنيه، و من مليون و25 ألف جنيه الي مليون و100 ألف جنيه للفئة الرابعة.

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران 233 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات طراز DSG.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في ابريل

3 – شيري تيجو 7

تبدأ اسعار الفئة الاولى للسيارة شيري تيجو 7 من 630 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه، و ارتفعت اسعار الفئة الثانية لتصل إلى 680 ألف جنيه بدلاً من 665 ألف جنيه، وبتعمل جميع الفئات بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في ابريل

4 – شانجان CS35 Plus

تقدم الفئة الاولى من السيارة شانجان CS35 Plus بسعر 800 ألف جنيه بدلاً من 685 ألف جنيه، وبسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 730 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما وصل سعر الفئة الثالثة إلى 910 ألف جنيه بدلاً من 780 ألف جنيه، وتأتي جميع الفئات بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في ابريل

5 – شيري تيجو 3

تأتي السيارة شيري تيجو 3 من خلال فئة وحيدة وبسعر 535 الف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه، حيث دعمت تلك الفئة بمحرك 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.