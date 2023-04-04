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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوائد غير متوقعة.. سر الكوب الأحمر تحت مقعد المرحاض

صدى البلد

هل سبق لك أن لاحظت وجود كوب أحمر أسفل مقعد المرحاض وتساءلت عن سبب وجوده ؟ بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون لماذا يمكن أن يكون الأمر مربكًا جدًا.

 ومع ذلك ، إليك مجموعة من الأسباب وراء وضع كوب أحمر في ذلك المكان فهو فكرة بسيطة، تساعد العديد من الأشخاص على المدى الطويل.

1. لا يوجد المزيد من ورق التواليت 


لا يوجد شيء أسوأ من الجلوس على المرحاض واكتشاف عدم وجود ورق تواليت، لحسن الحظ ، فإن ترك كوب أحمر فارغ أسفل المقعد سيخبر المستخدم التالي أن هذه هي المشكلة لأنه سيحتاج إلى إزالة الكوب الأحمر قبل استخدام المرحاض ويضطر المستخدم للتصرف.

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2. أسباب صحية 


هل أنت من يكره لمس مقعد المرحاض لرفعه أو خفضه ؟ تكمن فائدة ذلك الكوب في أنه يجنب الأشخاص اللمس المباشر له.

 إلا أنه في المقابل قد يسبب تلك الكوب  المزيد من تناثر الجراثيم عند سحبه من مكانه، أكثر من الاستخدام اليدوي لرفع أو خفض المقعد.

3. وسيلة فعالة للتحذير


إذا كنت تعيش في بلد به العديد من الزواحف والجرذان والثعابين المخيفة ،  فيمكنك وضعه كتحذير إذا أراد أي من هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيهم الظهور في مرحاضك. 

سوف يسقط الكأس عند دخولهم ، وسيحدث مقعد المرحاض دويًا عاليًا عند إغلاقه، سينبهك هذا إذا كان هناك أي شيء بالقرب من المرحاض قبل استخدامه. 

4-تذكير بالقياس سكر الدم 


يعد الكوب الأحمر بمثابة تذكير لمرضى السكري فقد ينصح الأطباء مرضى السكري  بقياس كمية البول عند التبول. 

ورق التواليت أسباب صحية قياس سكر الدم

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