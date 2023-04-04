نشأت الديهي: العلاقات المصرية السعودية حمت المنطقة من كوارث

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح ذهب إلى المملكة العربية السعودية بالأمس، واستقبله في المطار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشكل حافل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبر عن امتنانه لحسن الضيافة، متطلعًا لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات.



وتابع "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الإعلام الإقليمي اهتم بصورة كبيرة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للملكة العربية السعودية، معقبًا: "العلاقات المصرية الخليجية استراتيجية، احنا عائلة عربية، مصر الدولة الأكبر والشقيقة الكبرى للدول العربية، وتنادي دائمًا بعودة العواصم العربية"

ولفت نشأت الديهي ،إلى أن المملكة العربية السعودية، لموقفها في المحيط الإقليمي الملتهب، ودعمها للأشقاء العرب مع مصر أنقذ المنطقة من العديد من الكوارث، معقبًا: "القاهرة والرياض وأبو ظبي مثلث أمني إقليمي حقيقي، فالعلاقات بين هذه الدول مميزة حمت المنطقة من الكثير من الكوارث، فما حدث في 2011، سبب الكثير من الكوارث"

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الظرف الراهن لا يتحمل سوى تعميق العلاقات المصرية العربية، خاصة العلاقات المصرية الخليجية مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.