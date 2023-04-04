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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: العلاقات المصرية السعودية حمت المنطقة من كوارث

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح ذهب إلى المملكة العربية السعودية بالأمس، واستقبله في المطار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشكل حافل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبر عن امتنانه لحسن الضيافة، متطلعًا لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات. 

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نشأت الديهي: الشعب المصري سينتصر على كل الصعاب


وتابع "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الإعلام الإقليمي اهتم بصورة كبيرة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للملكة العربية السعودية، معقبًا: "العلاقات المصرية الخليجية استراتيجية، احنا عائلة عربية، مصر الدولة الأكبر والشقيقة الكبرى للدول العربية، وتنادي دائمًا بعودة العواصم العربية" 
ولفت نشأت الديهي ،إلى أن المملكة العربية السعودية، لموقفها في المحيط الإقليمي الملتهب، ودعمها للأشقاء العرب مع مصر أنقذ المنطقة من العديد من الكوارث، معقبًا: "القاهرة والرياض وأبو ظبي مثلث أمني إقليمي حقيقي، فالعلاقات بين هذه الدول مميزة حمت المنطقة من الكثير من الكوارث، فما حدث في 2011، سبب الكثير من الكوارث" 
وأشار الإعلامي نشأت الديهي،  إلى أن  الظرف الراهن لا يتحمل سوى تعميق العلاقات المصرية العربية، خاصة العلاقات المصرية الخليجية مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

نشأت الديهي الرئيس السيسي العلاقات المصرية السعودية اخبار التوك شو برنامج بالورقة

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