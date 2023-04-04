الحمد لله على حب الناس.. منة فضالي توجه رسالة شكر لجمهورها

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة خاصة لجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الحمد لله على نعمة حب الناس حب الجمهور أكبر نعمة بجد شكراً لحبكم ودعمكم ليا وربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنكم دائما”.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.