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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. رصف وتجميل شارع الإمام الشاطبي بجرجا في سوهاج

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع "الإمام الشاطبي"، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، أن المتابعة مستمرة لأعمال رصف وتجميل شارع الإمام الشاطبي، بطول 1200 متر، وعرض 15 متر، بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه 

وذلك بدءًا من ميدان عمر مكرم حتى كوبرى السيدة عائشة، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، لافتًا إلى أن التنسيق مستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من الأعمال.

 

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