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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يمكننا ضمان أمنكم القومي.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية الروسي للدول الأفريقية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا لديها ما تقدمه للدول الأفريقية فيما يتعلق بضمان أمنها القومي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لافروف في مقابلة تليفزفونية نشرت على ‏‏موقع‏‏ وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "لدينا أشياء نقدمها لأصدقائنا الأفارقة، بما في ذلك ما يتعلق بضمان أمنهم القومي وتلبية احتياجاتهم في المجال الإنساني".‏

وأوضح لافروف أن الدول الأفريقية مهتمة بمشاركة روسيا في تدريب موظفيها المهنيين، وكان هناك طلب كبير على التعليم العالي السوفيتي والروسي بين عدة أجيال من الأفارقة، لافتا إلى أن هذا ليس سوى غيض من فيض للتعاون متعدد الأوجه والمنفعة المتبادلة بين روسيا وأفريقيا، والذي نعتزم تطويره بكل طريقة ممكنة.‏

‏وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الفرق الرئيسي بين روسيا والدول الغربية هو أن روسيا لا تعظ أبدا شركاءها الأجانب حول كيفية العيش، موضحا: "ليس لدينا أجندة خفية، نحن لا نطبق المعايير المزدوجة، نحن نبني تعاوننا بين الدول على مبادئ القانون الدولي والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح". 

وأضاف لافروف: "يبدو أن هذا النهج الإبداعي يروق للأفارقة، وليس فقط الأفارقة إنه يناشد جميع البلدان العادية".

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