وزارة الرياضة تكشف موقف مرتضى منصور من الاستمرار في رئاسة الزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، موقف نادي الزمالك حول استمرار مرتضى منصور رئيسًا للنادي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "مؤخرًا بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الخاصة بنادي الزمالك والموقف مرتكز على الحفاظ على كيان نادي الزمالك".

وأضاف: "نحن أمام خيارين.. الخيار الأول هو التعجل بقرار إداري ثم قد يصطدم بعد ذلك مع قرار قضائي مخالف لهذا القرار وهذا ما سيتسبب في دخول النادي في نفق مظلم".

وتابع قائلًا: "يتوقع في غضون شهر أن يتم النظر في الدعاوي الأربع المرفوعة في القضاء للفصل في القرار المتخذ".

وحول موقف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قال الشاذلي: "ما زال مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك إلى حين صدور الحكم القضائي، ورئيس الزمالك مستمر في منصبه إلى حين صدور الحكم".