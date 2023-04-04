160 جنيها في منافذ الزراعة.. أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق

تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا بالأسواق منذ بداية شهر رمضان حتى وصل سعر الكيلو إلى 300 جنيه ببعض المناطق، ويرجع هذا لعدة عوامل، لعل أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، ما أصاب سوق اللحوم بحالة من الركود، إلا أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة في سبيل طرح كميات كبيرة من اللحوم في منافذها.

وتستهلك مصر مليون طن من اللحوم الحمراء سنويا، يتم توفير 650 ألف طن من السوق المحلية، فيما يتم استيراد الكمية المتبقية من عدة أسواق أبرزها البرازيل، وتستحوذ على نسبة 60% من الواردات المصرية من اللحوم.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 260 جنيهًا.

وتبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو.

وأشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بقرار الحكومة بطرح اللحوم التشادية فى مصر، بأسعار مخفضة للمواطنين، وبالتالي تخفيف العبء عن المواطنين، وذلك بعد ارتفاعات متتالية فى أسعار اللحوم نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن طرح كميات كبيرة من اللحوم فى المنافذ يخلق حالة من التنافسية ويوفر اللحوم للمواطنين، خاصة في شهر رمضان الكريم.

وقال "خليفة"، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن طرح اللحوم التشادية لن يؤدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق، ولكن سيؤدي إلى توفير السلعة بكميات أمام المواطنين بأسعار مخفضة.