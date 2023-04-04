عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل سياحة الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تمثل حدثا سياسيا مهما

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابى

ثمن النائب محمد سعيد الدابى وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشيوخ والنائب عن محافظة البحر الأحمر،  زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ولقاءه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمار بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في العديد من المجالات، ما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. 

وأضاف “الدابى” فى بيان له، أن الزيارة لها تداعياتها على المستوين العربي والإقليمي، حيث تعد هذه العلاقات بمثابة علاقة استراتيجية متينة، وتشكل أساسًا قويًا للتعاون بين الدول العربية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، لذلك، فإن هذه الزيارة تمثل حدثًا سياسيًا مهمًا وضخمًا، وتحمل تداعيات واسعة النطاق على العلاقات المصرية - السعودية وعلى المنطقة بأكملها.

وأشار وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمتاز بالأصالة والتاريخية العميقة وتمتد لعدة عقود تبادل الزيارات بين قادة البلدين والتواصل الدوري بينهما يعكس حرصهما على تعزيز العلاقات وتطويرها في جميع المجالات، وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات المشتركة.

وتابع الدابى: تميزت هذه العلاقات بالتطابق في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ودعم البلدين لبعضهما البعض في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مثل الأزمة الخليجية والصراع في سوريا واليمن، وتبادل الدعم في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي تشهدها المنطقة، كما أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالتعاون الوثيق في مجالات عدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة، حيث تسعى الحكومتان إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات وتعزيزها لصالح البلدين والمنطقة بشكل عام.

ويعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية منذ توليه حكم مصر، حيث يحرص على التواصل الدائم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ويؤكد المسؤولون في البلدين على أهمية التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا الصدد. 

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء الأحد، حيث التقى مع شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

الرئيس السيسي المملكة العربية السعودية السيسي الأمير محمد بن سلمان زيارة الرئيس السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

3 فصول في يوم.. تحذير شديد من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

تدريب العاملين بتضامن البحر الأحمر على منظومة التظلمات والشكاوى الخاصة بالوزارة

مقاصد الصيام.. عنوان محاضرة بقصر ثقافة الشلاتين

تعليم البحر الأحمر تفوز بالمركز الأول في مسابقة المكتبات النموذجية والرابع بالقصة القصيرة

بأسماء الأحياء.. انطلاق الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر

تصدير 47 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين

استمرار تمهيد شوارع القصير ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي

مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية.. ندوة بثقافة الغردقة

الغردقة .. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات خلف موقف الأتوبيس وشارع البازارات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نسعى للتعامل مع أى تحديات أو معوقات تواجه قطاع السياحة

هل الخلاف الأسري مبرر للانتقام؟.. خبراء يكشفون عن مفاجأة ويضعون روشتة

ربنا يجيب الخير ..العامري فاروق يزف نبأ سار بشأن غرامة كهربا

دار الإفتاء: الأولى بالزوج صيانة مشاعر الزوجة المخلصة بدلا من التعدد

البشر هيحبوا روبوتات.. الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل يحذر من الذكاء الاصطناعي

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة مسرحية.. من هي رويا هاشمي التي قلبت أحداث "الهرشة السابعة"؟

تعرضت للتحرش من سيدات.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة أميرة فتحي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ