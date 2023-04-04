وكيل سياحة الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تمثل حدثا سياسيا مهما

ثمن النائب محمد سعيد الدابى وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشيوخ والنائب عن محافظة البحر الأحمر، زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية، ولقاءه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمار بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في العديد من المجالات، ما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأضاف “الدابى” فى بيان له، أن الزيارة لها تداعياتها على المستوين العربي والإقليمي، حيث تعد هذه العلاقات بمثابة علاقة استراتيجية متينة، وتشكل أساسًا قويًا للتعاون بين الدول العربية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، لذلك، فإن هذه الزيارة تمثل حدثًا سياسيًا مهمًا وضخمًا، وتحمل تداعيات واسعة النطاق على العلاقات المصرية - السعودية وعلى المنطقة بأكملها.

وأشار وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمتاز بالأصالة والتاريخية العميقة وتمتد لعدة عقود تبادل الزيارات بين قادة البلدين والتواصل الدوري بينهما يعكس حرصهما على تعزيز العلاقات وتطويرها في جميع المجالات، وتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات المشتركة.

وتابع الدابى: تميزت هذه العلاقات بالتطابق في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ودعم البلدين لبعضهما البعض في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مثل الأزمة الخليجية والصراع في سوريا واليمن، وتبادل الدعم في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي تشهدها المنطقة، كما أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالتعاون الوثيق في مجالات عدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة، حيث تسعى الحكومتان إلى تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات وتعزيزها لصالح البلدين والمنطقة بشكل عام.

ويعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية منذ توليه حكم مصر، حيث يحرص على التواصل الدائم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ويؤكد المسؤولون في البلدين على أهمية التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا الصدد.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء الأحد، حيث التقى مع شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.