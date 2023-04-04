شرط غريب خلال تناول الطعام يفرضه مطعم شهير زواره بالملايين

أثار مطعم ياباني شهير، ضجة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لفرضه شرطا غريبا لا يمكن تجاوزه خلال تناول رواده للطعام، وهو «تناول الطعام بسرعة ومغادرة المطعم».

ويعد السبب الرئيسي وراء تلك القاعدة؛ هي انشغال الزبائن بالهواتف الذكية، ومكوث وقت أطول لتناول الطعام في المطعم.

من جهته، أكد مدير تلك المطاعم، ويدعى “كيتو كاي”: "أن السبب الرئيسي الذي جعله يتخذ تلك القرار هو ملاحظته لأحد رواد المطعم لم يتناول طعامه لفترة تصل إلى 4 دقائق بسبب انشغاله في تصفح هاتفه إلا أن برد طعامه أمامه.

وأضاف “كيتو كاي”، أنه في كثير من الأوقات، طلب بالفعل من زبائن مطعمه، التوقف عن عادة تصفح هواتفهم التي يحدقون فيها، تاركين الطعام بعد تقديمه، ليبرد، ويضطر المطعم لتسخينة مرة أخرى.

على الجانب الآخر، هناك قواعد مشابهة في مطاعم أخرى، ففي أحد فروع ماكدونالد بسنغافورة؛ خصصت بعض الخزائن؛ كي يضع رواد المطعم هواتفهم فيها قبل دخول المطعم، بهدف قضاء وقت أطول مع أطفالهم في أثناء تناول الطعام.