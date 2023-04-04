إعلامي: الهلال السوداني يبحث عن شماعة للهزيمة من الأهلي

علق الإعلامي محمد فاروق على البيان الصادر من إدارة الهلال السوداني بسبب ما حدث عقب مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن:" البيان الصادر من إدارة نادي الهلال السوداني عن أحداث مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا غير مفهوم خاصةً أن المباراة مرت بسلام والتنظيم كان على مستوى والاستقبال من جانب النادي الأهلي".



وتابع:"من وجهة نظري أن فريق الهلال السوداني يبحث عن شماعة للهزيمة من الأهلي والخروج من دوري أبطال أفريقيا".