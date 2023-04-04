استعدادا لأمم إفريقيا «مصر 2024».. منتخب تونسي لليد يلتقي نظيريه الأرجنتيني والياباني وديًا

يخوض منتخب تونس الوطني لكرة اليد رجال، مباراتين وديتين مع المنتخب الأرجنتيني يوم 26 أبريل، والمنتخب الياباني يوم 28 أبريل، استعدادًا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم "مصر 2024" والمؤهلة للألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وذكر الاتحاد العام التونسي لكرة اليد- في بيان- أن إقامة المباراتين؛ تأتي ضمن المعسكر التدريبي المقام بمدينة الحمامات خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الجاري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، قد أعلن عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال المقبلة 2024، والمقرر إقامتها يوم 26 يناير المقبل.

وتُعد هذه النسخة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، هي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.