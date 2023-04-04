معين الشعباني: سيراميكا كليوباترا كان يستحق الفوز على الإسماعيلي| فيديو

أبدى معين الشعباني، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عدم سعادته بنتيجة التعادل التي حققها فريق سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقال الشعباني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد رياضة"،: "كنا نستحق الحصول على النقاط الثلاث من المباراة".

وأردف قائلًا: "بعدما استقبلنا هدفا؛ كنا السباقين بالهجوم، وقمنا بعديد المحاولات، لكن التوفيق لم يكن موجودا، ومع ذلك، أنا راضٍ عن مستوى الفريق، وعلى ما قدمناه في المباراة".

وأشار الشعباني إلى أنه لا بد في الفترة المقبلة من التركيز على إنهاء الهجمات في آخر 20 أو 30 مترًا؛ لأننا "أهدرنا فرصا عديدة في المباراة".

واختتم حديثه: "وفي النهاية نحن حصلنا على نقطة من أرضية ملعب صعبة، أمام نادٍ محترم مثل نادي الإسماعيلي".