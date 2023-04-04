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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون: «أوبك +» تحفز الطلب على صادرات النفط الخام الأمريكية

اوبك
اوبك

قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون، يوم الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط المفاجئة التي أجرتها أوبك +، قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الأمريكي في أوروبا وآسيا، وقد تشجع بعض المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاؤها، يوم الأحد، بخفض الإنتاج، بداية الشهر المقبل، بواقع 1.16 مليون برميل يوميا. 

وقفزت أسعار النفط، أكثر من 6٪، يوم الاثنين، مع ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80 دولارًا للبرميل.

وتشير التقديرات إلى أن قيود المنتجين في الشرق الأوسط، ستجعل الأسواق تعاني من نقص بمتوسط ​​2.3 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات مات هاجرتي ، كبير مديري مستشاري الطاقة BTU Analytics ، إحدى شركات FactSet.

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وقال جورج ليون ، نائب الرئيس الأول لباحثة السوق ريستاد إنرجي: 'قد نرى 200 ألف برميل إضافية بحلول نهاية العام' من المنتجين الأمريكيين. ويتوقع أنه من المحتمل أن يتم تصدير إنتاج جديد إلى أوروبا.

ضخت الولايات المتحدة قرابة 12.5 مليون برميل يوميًا في يناير ، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية. يجب أن ينمو الإنتاج في أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة بمقدار 400 ألف برميل يوميًا هذا العام ، وفقًا لتقديرات شركة تكنولوجيا الطاقة Enverus ، وهو ما يقرب من نصف المستوى في عام 2019 قبل الوباء.

ونوه مايك أوستمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Tall City Exploration ، بأن الشركات المتداولة علنًا ستحافظ على الأرجح على مستويات الإنتاج حتى مع العقود الآجلة للنفط الخام فوق 80 دولارًا للبرميل ، لكن سيكون لدى الشركات الخاصة حافز لتعزيز النشاط.

وقال أوستمان: 'هذا يجعل الاستثمار الجديد أكثر جاذبية قليلاً'.

توقف نشاط النفط والغاز في الولايات المتحدة في الربع الماضي وتحولت توقعات عمال الحفر إلى سلبية ، وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. 

أدت زيادة تكاليف التشغيل ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى خفض التدفقات النقدية.

قال مشاركون في السوق إن تخفيضات أوبك ستزيد الطلب على الخام الأمريكي المتوسط ​​والحامض مع زيادة تكلفة الخام في الشرق الأوسط. عززت أسعار الخام النقدي الأمريكي يوم الاثنين ، مع صعود مارس صور 50 سنتًا للتداول بخصم 1.40 دولار من العقود الآجلة للخام الأمريكي.

تطالب آسيا وأوروبا بالفعل بمزيد من الخام الأمريكي ، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعديل تدفقات النفط. وأظهرت بيانات فورتكسا أن صادرات الخام الأمريكية المنقولة بحرا الشهر الماضي بلغت 4.74 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى إجمالي شهري منذ يناير 2020 على الأقل.

قال روهيت راثود ، كبير محللي سوق النفط: 'ينبغي أن يبشر هذا التطور بالخير بالنسبة لصادرات الخام الأمريكية القوية بالفعل مع زيادة صادرات الخام الكندية متوسطة وثقيلة الحموضة من الولايات المتحدة من أجل إمداد السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص في الخام عالي الكبريت'. في Vortexa.

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