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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتسمحش لحد يهدك.. تامر حسني يشارك جمهوره برسالة تحفيزية| شاهد

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب تامر حسني: "من خلال قراءتي و دراستي الفترة الأخيرة لبعض العلوم، وأهمها علم الدنيا اللي احنا فيها دي، ومن خلال تجربتي الشخصية؛ حابب أتكلم عن حاجة مهمة أوي، وتخص كل واحد فيكم نفسه يتقدم …. يتقدم في عصر الإحباط اللي احنا عايشين فيه ده ،،،،. لو أنت غلطت في حاجة زمان، ده مش معناه إنك ماينفعش تبقى ضد التصرف ده دلوقتي، دا مش نفاق، أنت بس كبرت وعقلت وفهمت، وبقيت أفضل، زي ما ربنا عايزنا نتطور للأفضل". 

وتابع: “متسمحش للناس إنهم يستخدموا ماضيك عشان يهدوا فكرك الحالي دلوقتي، ده تطور طبيعي للّي عايز يبقى إنسان كويس وقلبه سليم، بالعكس بقى، لازم لما حد يفكر يضايقك بطاقة محبطة.. أنا عايزك تاخد الطاقة دي، تشتغل بيها، وتحولها لوقود حرق، يخليك تنجح وتعلى أكتر، عِندًا في اللي عايزين يشوفوك فاشل، وتبقى عاده عندك، كل ما حد يحبطك؛ تنجح وتطور نفسك زيادة، لحد ما اللي بيحبطك يشوفك فوق جدا، وفارق عنه،،، ساعتها هيضرب نفسه بالجزمة إنه كان بيحاربك، عشان هو هتبقى طاقته فضيت، وفشل، عشان وظف طاقته ليك، وأنت وظفت طاقتك وطاقته لخدمتك، فبقى عندك كذا دافع للنجاح يسخنك ويحفزك… هيجيلك هو بقى ساعتها ضعيف وندمان .. اوعى تنتقم منه، وافتكر إن العفو عند المقدرة ثوابة كبير أوي عند ربنا، فبرضو هتاخد أكبر ثوابه، وبرضو بسببه وهتعلى تالت،،، وبكده أنت بذكائك وإيمانك بنفسك وتقديسك لوقتك، عرفت تخلي كل اللي جالك منه أو من الناس اللي شبهه، في مصلحتك أنت، عشان ركزت في نفسك، ومشيت في حالك زي ما ربنا عايزك، وحذفت الناس المحبطة من حياتك".

واختتم تامر حسني، منشوره: "وعاوز أقولك: ثق في نفسك، ثق في تغييرك، أنت صح.. اوعى تشوف نفسك قليل، كمل، ماتشوفش نفسك غير ناجح، وواصل لحلمك، ويا رب أشوفكم كلكم ناجحين، ومش ملتفتين لأي مُحبِط، وموظفين طاقتكم لخدمتكم، عشان طاقتكم زي البطارية، لما يجيلها يوم وتخلص،، تبقى خلصتها على نفسك وتطوير نفسك مع نفسك وعلاقتك مع ربنا قبل الكل". 

تامر حسني انستجرام الفنان تامر حسني

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