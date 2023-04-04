الصين تدعو اليابان إلى الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد العالمي

حثت الصين اليابان على توخي الحكمة بشأن تشديد ضوابط تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات، وتجنب خلق عوامل تعقيد جديدة للعلاقات الثنائية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "الصين قدمت احتجاجات رسمية إلى الجانب الياباني بشأن هذه القضية على مستويات مختلفة، للتعبير عن استيائنا الشديد وشواغلنا البالغة".

وأضافت: "نأمل أن تتمكن اليابان من اتخاذ موقف موضوعي وعادل، واتباع مبادئ السوق، والتصرف انطلاقا من مصالحها طويلة الأجل، والحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، والدفاع عن نظام التجارة الدولية الحر والمفتوح، وحماية المصالح المشتركة للبلدين وللشركات من الجانبين".

وأعلنت اليابان قبل أيام قليلة أنها ستشدد ضوابط تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات عالية الأداء، وهو إجراء يعتقد الكثيرون أنه يهدف إلى تقييد التعاون بين الصين واليابان في قطاع أشباه الموصلات.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن اليابان عبّرت مرات عديدة في اتصالاتها مع الصين عن أن البلدين يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة وأنها ملتزمة بتعزيز التعاون مع الصين.

ولفتت المسئولة الصينية إلى أن الصين هي أكبر سوق تصدير لقطاع أشباه الموصلات في اليابان بحجم سنوي يتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي، موضحة أن ما تستورده الصين يمثل ربع صادرات اليابان من معدات أشباه الموصلات، ويقوم الجانبان بتعاون مربح لكليهما في هذا القطاع.

