استجابة لـ إيرين سعيد.. تشكيل لجنة لتشديد الرقابة على مستشفى دار السلام 

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، بشأن ضعف الرقابة على مستشفى دار السلام هرمل سابقا .

و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات لها إلى أن الجنة أوصت بتشكيل لجنة للتفتيش على المستشفي و رفع تقرير كامل عن منظومة نقل الدم داخلها ، كما أوصت بتوفير كافة الخدمات لمرضى التأمين الصحي المحول لهم بدون تحميل المريض أي أعباء إضافية ، لافتة إلى أن المريض ليس من شأنه توفير أي خدمات طبية .

علاوة على وضع إطار محوكم لكوبونات التبرع بالدم و مشتقاته ، و التي تصل كهبات للمستشفي و تترك بيد الموظف و يتم توزيعها علي هوى الموظف وعمل سيستم بمعايير واضحة لتوزيع هذه التبرعات.