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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بالجزائر يسلم دعوة إلى رئيس مجلس الأمة الجزائري لزيارة القاهرة

صدى البلد

   سلَّم سفير مصر لدى الجزائر السفير دكتور مختار وريده، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، دعوة من رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للقيام بزيارة رسمية إلى مصر، في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لجعلها تتواءم والديناميكية السياسية التي تشهدها العلاقات البينية في ظل توجيهات قائدي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائري، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، للسفير المصري الدكتور مختار وريده.
ورحب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان) بهذه الدعوة، على أن يحدد تاريخها عن طريق القنوات الدبلوماسية في البلدين.
وبحسب بيان المجلس، مثلت المقابلة فرصة سانحة لتناول الروابط الوجدانية التي تجمع بين الشعبين والبلدين، حيث أعرب السفير المصري عن استعداد بلاده من أجل تعميقها والرقي بها عبر حوار سياسي استراتيجي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كنف حرص البلدين الشقيقين على مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لمجابهة كلّ ما من شأنه أن يثبط عزيمة الأقطار العربية والإسلامية ويفتّ من إرادتها.
من جانبه، جدد رئيس مجلس الأمة التذكير بركائز السياسة الخارجية لبلاده وعلى مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توحيد صف الشعب الفلسطيني من أجل تمكينه من حقه في إقامة دولته المستقلة، عبر إنفاذ مقررات الأمم المتحدة الدولية ذات الصلة.
كما شدد قوجيل على وجوب العمل من أجل تكريس مفهوم جديد لعدم الانحياز، لاسيما في ظل الرهانات التي تواجه دول الحركة وأمنها القومي واستقرارها في وضع عالمي متقلب وغير متوازن، الأمر الذي يستوجب تنسيقاً أكبر بهدف تقوية مناعة شعوبنا وسلامة دولها.
 

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