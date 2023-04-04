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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سفير مصر بالكويت: الأخوة والمساواة هدف لتحقيق النهوض بالأوطان في جميع المجالات

صدى البلد

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن الأخوة والمساواة وعدم التمييز هو هدف سامٍ تحث عليه جميع الأديان والشرائع، ويؤدي إلى النهوض بالأوطان في جميع المجالات.

وتقدم شلتوت، خلال الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة المصرية بالكويت بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "غبقة المحبة"، بخالص التحية والتبريكات إلى شعب الكويت قيادة حكومة وشعبا بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيا المولى عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم للكويت تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وقال: "إن الألفة والمحبة التي نشهدها في "غبقة المحبة" في رمضان 2023 والتي تحرص على إقامتها الكنيسة القبطية بدولة الكويت، إنما هي صورة من صور تلاحم المصريين وترابطهم في إطار المواطنة والأخوة التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف شلتوت: "حرصنا على التواجد يعبر عن الأخوة الصادقة وتلاقي المصريين باختلاف ألوانهم، وهو نموذج حي نصدره للعالم كله ليؤكد أن المصريين يد واحدة على مر الزمان يتفانوا في حب مصر وخدمة الوطن".

واستطرد قائلا: "يأتي جمعنا هذا أيضا بعد العاشر من رمضان ذكرى يوم العزة والكرامة الذي ظهر فيه التلاحم بين أبناء الكويت ومصر ودمجـت دماء العرب مسلمين وأقباط دفاعا عن الوطن في حرب 1973".

وتابع: "إن هذا الجمع هو دلالة وإشارة للتلاحم لكل أحبائنا في الخارج، ويكفي أن نعلم أن الكنيسة القبطية بالكويت هي أول كنيسة تقام خارج مصر عام 1962 وهذا تعبير بدلالة، خاصة أن دولة الكويت لها من المكانة الكبرى داخل مصر".

من جانبه، أكد القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي الكنيسة القبطية بالكويت، أن مصر والكويت دائما ما تشتركان على المحبة والتسامح، وأن الدعوة لهما دائما ما تستلهم البشرية كلها لقيم التضحية والعطاء والولاء، وهي في مجملها قيم تسهم في تماسك مجتمعاتنا ووحدتها وتعزز من عوامل التنمية والنهضة والتقدم المستقبلية.

ونقل راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت إلى قيادة الكويت وشعبها تهاني البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتمنياته للكويت وشعبها بمزيد من الاستقرار وأن تظل دوماً وطنا للمحبة وحضنا للسلام.

شهد الاحتفالية الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء السفارة المصرية، وممثلو الجالية المصرية بالكويت والقيادات التنفيذية بدولة الكويت.

 

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