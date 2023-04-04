ماذا استفدتم؟.. رسالة نارية من نبيل الحلفاوي علي بيان الهلال ضد الأهلي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة إلي مسئولي الهلال السوداني، عقب صدور بيان بشأن أحداث مباراة الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي: “والآن.. سؤال لمسئولي الهلال السوداني.. ولا أنتظر إجابة. ‏ماذا استفدتم؟ ‏شحنتم الأجواء بين أشقاء أحباء بالتوتر والتعصب وإهانات إعلامية واعتداءات قبل وبعد مباراة الذهاب. فقدمتم أكبر خدمة للمنافس. نفدت 50 ألف تذكرة في بضع ساعات وتلقيتم ثلاثية نظيفة أطاحت بكم من البطولة. ‏ماذا استفدتم؟!”.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ونجح المارد الأحمر فى خطف بطاقة التأهل على حساب نظيره نادي الهلال السوداني.



وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على نظيره فريق الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي على ملعب استاد القاهرة فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



أحرز ثلاثية النادي الأهلي فى شباك فريق الهلال السوداني محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات هدفين.



وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر إجراء مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها غدا الأربعاء من أجل التعرف على الفريق المحتمل مواجهته فى الدور ذاته ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.