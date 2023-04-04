مياه الصرف تحاصر منازل المواطنين بعد انهيار جسر بهى الدين بسيوة.. فيديو

تسبب انهيار أحد الجسور بقرية بهي الدين بواحة سيوة إلى وصول مياه الصرف الزراعى إلى بعض منازل المواطنين بالمنطقة المجاورة للجسر المنهار .



وحصل ،،صدى البلد ،، على فيديو لمحاصرة مياه الصرف الزراعى منازل المواطنين بمنطقة بهى الدين .

ويبذل مجلس مدينة سيوة جهود كبيرة لإعادة بناء الجسر مرة أخرى للسيطرة على مياه الصرف الزراعى .

كانت أحد الجسور بقرية بهي الدين بواحة سيوة، تعرض لانهيار جزئي بسبب ارتفاع مياه الصرف الزراعي.

وسادت حالة من الخوف بين أهالي قرية بهي الدين تحسبا لانهيار منازلهم بسبب انهيار الجسر وتدفق المياه، وعلى الفور انتقل مجلس مدينة سيوة برئاسة محمد بكر رئيس مدينة سيوة إلى موقع الجسر وتمت الاستعانة بمعدات مجلس المدينة بالتعاون مع بعض المديريات الخدمية لإعادة بناء الجزء المنهار قبل وصول المياه للمنازل.