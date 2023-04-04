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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يثمن دعم الولايات المتحدة الحاسم للوقوف في وجه روسيا

صدى البلد

   أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خالص تقديره لدور الولايات المتحدة الحاسم ودعمها قدرة بلاده على الوقوف في وجه روسيا.


جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء خلال لقاء زيلينسكي وفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري برئاسة رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات مايك تورنر.
وكتب عبر تطبيق تليجرام: "اجتماع مهم مع وفد مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري بقيادة رئيس اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات مايك تورنر".


وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن يستمر المستوى العالي من الدعم الأمريكي في المستقبل، قائلا "آمل في الحفاظ على المستوى العالي من الدعم والتفاعل بين دولنا. هذا هو مفتاح النصر المشترك على روسيا".
 

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