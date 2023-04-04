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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقدم أول مساعدات إنسانية للشمال بقيمة 240 مليون وون

صدى البلد

  وافقت كوريا الجنوبية على تقديم مساعدات إنسانية من القطاع الخاص إلى كوريا الشمالية، بقيمة 240 مليون وون (183 ألف دولار أمريكي)، كأول موافقة حكومية على تقديم المساعدة إلى الشمال هذا العام.


وأوضح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، اليوم /الثلاثاء/- أن الحكومة أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لطلب مجموعة مدنية لتقديم مساعدة تتعلق بمواد غذائية، دون تقديم تفاصيل أخرى.


وأضاف أن الحكومة تخطط لمواصلة الموافقة على تسليم البضائع الإنسانية إلى كوريا الشمالية، بناء على طلب الجماعات المدنية إذا استوفت جميع المتطلبات.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النظام الكوري الشمالي قد تلقى المساعدة، وسط ضوابط الحدود لمكافحة الجائحة والعلاقات الباردة بين الكوريتين.

 

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