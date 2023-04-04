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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة قوية بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. الليلة

يوفنتوس ضد إنتر ميلان
يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يلتقي فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري لتأكيد تفوقه على إنتر ميلان هذا الموسم، حيث تفوق البيانكونيري على الأفاعي ذهاب وإيابا في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسبق وأن التقى يوفنتوس وإنتر ميلان في 5 مواجهات في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، حسم يوفنتوس المواجهات الخمس لصالحه.

وتأهل يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على لاتسيو بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي “بريمر”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، في كسر عقدة نصف النهائي أمام يوفنتوس، وأيضا الثأر من الهزيمة ذهابا وأيضا في الكالتشيو هذا الموسم.

وحجز إنتر ميلان مقعده في الدور نصف النهائي، بعد التغلب على أتالانتا بهدف نظيف أحرزه اللاعب “ ماتيو دارميان”.

ويتصدر يوفنتوس قائمة الأكثر تتويجا بكأس إيطاليا برصيد 14 لقبا، ويحل روما ثانيا برصيد 9 ألقاب، وإنتر ميلان ثالثا برصيد 8 ألقاب.

يوفنتوس إنتر ميلان كاس ايطاليا أليجري سيموني إنزاجي

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