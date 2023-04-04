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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حصاد القمح بجنوب سيناء.. شاهد

استمرار حصاد القمح
استمرار حصاد القمح

استمر حصاد القمح "الذهب الاصفر" في مزارع جنوب سيناء مبكرا بعد استجابة المزارعين لمطالب الدولة بالتوسع في زراعة مساحات للقمح وخاصة بعد زيادة سعر اردب القمح  وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .
و تعد محافظة جنوب سيناء من أولى المحافظات المصرية التي يبدأ موسم حصاد القمح بها مبكرًا، وذلك نظرًا للظروف المناخية ونوع التربة بالمحافظة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بتجهيز الصوامع والهناكر  لبدء تخزين القمح بها بعد توريد المزارعين للمحصول، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.
قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن موسم حصاد القمح ينطلق مبكرًا بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لطبيعة المناخ والتربة بها، مؤكدًا أنه جرى حصاد 76 فدان قمح و 20 فدان شعير على مستوى مدن المحافظة حتى الأن، وجاري استمرار أعمال حصاد القمح من الحقول.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة   أنه جرى تشكيل لجان فنية لمتابعة أعمال حصاد القمح بمختلف المدن، وتقديم التوعية بالممارسات الجيدة خلال مراحل الحصاد، وحث المزارعين على التوريد للحكومة ممثلة في مديرية التموين لإنتاج الخبز المدعم وفقًا لمعايير المتعلقة بالجودة
وأوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح والشعير خلال هذا الموسم بلغ 733 فدان، وبلغت المساحة المنزعة قمح 392 فدان، بواقع 342فدان بمدينة طور سيناء و 50 فدان بمدينة رأس سدر، بينما بلغت المساحة المنزرعة شعير 441 فدان، لافتًا إلى أنه يوجد جهود على أرض الواقع للتوسع في زراعة القمح بجنوب سيناء بالتنسيق مع محطة بحوث الصحراء من خلال إقامة التجارب الخاصة بزراعة سلالات قمح تتناسب مع ظروف للمحافظة، بهدف  تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ولسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.
 

حصاد القمح

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