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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم لن يراه إلا أبناء أحفادك.. تفاصيل جديدة عن 100 سنة

فيلم 100 سنة
فيلم 100 سنة

كشفت الصفحة الرسمية لقناة العربية، تفاصيل عن الفيلم الذى تقرر عرضه فى عام 2115، وهو ما يعنى أنه لن يراه سواء الأجيال القادمة وتحديدا أحفاد الأجيال الحالية. 

فيلم 100 سنة

وجاء فى تقرير العربية، أن الفيلم بعنوان 100 سنة وهو الفيلم الذى قد يلحق بمشاهده أبناء احفادك وهو من إخراج روبرت رودريجيز وبطولة جون مالكوفيت. 

وأوضح تقرير العربية ان الفيلم  تم إنتاجه فى عام 2015 ومن المقرر عرضه بعد 92 عاما وتحديدا فى 15 نوفمبر 2115 ولم يكشف صناعه عن أى تفاصيل خاصة بالفيلم. 

وأشار تقرير العربية إلى أن البرومو الخاص بالفيلم والذى صدر منذ فترة قصيرة كشف عن أن أحداثه تدور فى المستقبل وصناع الفيلم قرروا ان يحفظوا العمل في كبسولة سرية بمستودعِ قصر لودوفيك الثالث عشر في فرنسا بلدة كونياك على ان تفتح هذه الكبسولة فى موعد عرض الفيلم نفسه. 

فيلم 100 سنة 

وأوضح تقرير العربية ان هذه الكبسولة التى تحفظ الفيلم تم عرضها فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى عام 2016 كما عرضت فى عدد من مدن العالم قبل إعادتها إلى كونياك المدينة الفرنسية. 

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وأضاف تقرير العربية ان صناع الفيلم اصدروا 1000 تذكرة سينما لمشاهدة الفيلم فى الموعد المحدد وكشف عدد من النقاد ان هذا العمل سيكون تحفة سينمائية يتوارثها أجيال صناع العمل. 

البرومو الرسمى للفيلم الذى أصدره مالكوفيتش وردريجيز بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، لم تظهر فيه أي لقطة توضح فكرة الفيلم، حيث ظهرت زجاجة كونياك يحملها مالكوفيتش ويضعها بخزنة سرية ليعود لها بعد 100 عام، وبعد أن يأتى الوقت وتفتح الخزنة يظهر شخص غريب خلف مالكوفيتش وينتهى التلريلر، ولكن استنبط البعض المحاولات التخيلية التى تضمنها التلريلر لإظهار الفرق بين الواقع التكنولوجي الحالي والواقع المستقبلي بوصفه جنة التكنولوجيا. 

مهرجان كان رودريجيز فيلم 100 سنة روبرت رودريجيز جون مالكوفيت

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